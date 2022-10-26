Такого не видели уже 73 года: синоптики предупредили о погодных аномалиях

Российские метеорологи рассказали, чего стоит опасаться гражданам 29-30 октября. Об этом сообщили в primpress.ru.

Жителям Воркуты, Республики Коми придется столкнуться с рекордным количеством осадков. В последнее время в этом регионе не прекращаются дожди с мокрым снегом.

Количество выпавших осадков уже превысило 120 процентов от месячной нормы. Предположительно, за выходные планка поднимется до 128 процентов и побьет рекорд 1949 года.

Сильное похолодание ожидается в Новосибирске. В воскресенье днем температура воздуха опустится до 0 градусов, а ночью – до -4 градусов.

А вот в Москве и Санкт-Петербурге будет аномально теплая погода для этого времени. Столбик термометра не будет опускаться ниже 10 градусов тепла.