Пенсионеры и многодетные семьи получат кредиты под низкую процентную ставку

Новые меры поддержки пенсионеров и других социально уязвимых групп обсуждают в Государственной думе. Власти хотят выдавать кредиты под низкую процентную ставку нуждающимся.

По словам лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, новая социальная поддержка может ждать россиян уже в ближайшее время. Государство собирается выдавать кредиты под низкую процентную ставку. Претендовать на льготу могут пенсионеры, многодетные семьи и другие социально уязвимые категории граждан.

«Запуск социального кредитования для нуждающихся поможет снизить опасный уровень долговой нагрузки и станет элементом необходимой людям господдержки», — передают слова Миронова Pensnews.ru.

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