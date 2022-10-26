Надвигается опасность: на Крым обрушатся ливни и шквальный ветер

Также ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный от 15 до 20 метров в секунду.

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Спасатели предупредили, что в подобных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Более того, возрастает вероятность ДТП, а также затруднения движения транспорта «на автодорогах, подъемах, опасных поворотах, затяжных спусках и горных перевалах».