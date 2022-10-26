Надвигается опасность: на Крым обрушатся ливни и шквальный ветер

Погода часто бывает непредсказуемой. Синоптики помогают жителям России подготовиться к неожиданным явлениям природы. В Москве в этом году осень выдалась теплой. Гидрометцентр сообщил, что снег выпадет нескоро. В последние выходные октября в столице будут дожди и плюсовая погода. Но в Крыму МЧС России предупредило об опасности.
В среду, 26 октября, в Крыму ожидаются сильные ливни и ветер до 20 метров в секунду. О надвигающейся опасности туристов предупредили на сайте ГУ МЧС России по республике. Утром и днем на полуострове пройдут сильные дожди.
Также ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный от 15 до 20 метров в секунду.
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Спасатели предупредили, что в подобных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Более того, возрастает вероятность ДТП, а также затруднения движения транспорта «на автодорогах, подъемах, опасных поворотах, затяжных спусках и горных перевалах».