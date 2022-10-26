Что ждет Россию в будущем: большинство россиян уверены, что жизнь станет лучше

Фейерверки

А чего вы ждете от будущего? Фото: Global Look Press

Такое утверждение сделал глава ВЦИОМа.

Жизнь в России через 8–10 лет, скорее, наладится, чем ухудшится. Так считают около 80% опрошенных россиян. Об этом 26 октября сказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в ходе всероссийской научно-практической конференции по вопросам общественных наук в Сочи.

«Результаты опроса, как видят Россию через 8–10 лет наши соотечественники, показывают, что около 80% уверены: ситуация улучшится или улучшится существенно», — цитирует Федорова ТАСС.

Спикер уточнил, что лишь 16% полагают, что ситуация, скорее, ухудшится или ухудшится существенно.

Что ж, оптимизм довлеет над пессимизмом, а это уже хороший задел для светлого будущего. Вот уже и отечественные электромобили поступили в продажу.

А новости из жизни знаменитостей по-прежнему множатся в Telegram-канале «Звездная пыль».

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  