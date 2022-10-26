Заморозки откладываются: неожиданное и аномальное потепление придет в Москву

Погода в этом году приносит много сюрпризов жителям Москвы. Осень пришла прямо 1 сентября. Резкое похолодание ощутили москвичи. А вот обещанное синоптиками бабье лето так и не случилось. Однако в октябре были солнечные и вполне теплые дни, которые порадовали народ. И если кто-то ждет снег, то Гидрометцентр утверждает, что лишь в конце ноября выпадет снег.
25 октября, в Московской области оказалась самой холодной с начала осени. В Подмосковье подморозило серьезно, до −7 градусов. В столице до −3… −4.
Однако синоптики предупреждают, что заморозки снова отойдут на второй план, так как в столицу внезапно придет теплая погода.
В последние выходные октября в Москву придет аномальное тепло! Так как обычно в то время уже падают первые хлопья снега, но это не будет. Будет облачная с временными додями плюсовая погода.
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В среду, 26 октября, днем +5… +7 градусов, облачно, с прояснениями, небольшой дождь.
В ночь на четверг уже без заморозков, +2… +4 градуса, днем +6… +8, серо и дождливо.
В конце недели Московская область окажется в теплом секторе циклона, объясняют синоптики «Фобос». В пятницу и субботу потеплеет до плюс 10 градусов днем и до +6… +7 по ночам.
В воскресенье, 30 октября, днем +12… +13 градусов, и даже ночью плюс 10. Такая погода на 6–7 градусов теплее климатической нормы. Осень как будто вернется на месяц назад, в конец сентября — начало октября.
В понедельник, 31 октября, Гидрометцентр обещает и вовсе идеальный день: +10 градусов и солнце.