Заморозки откладываются: неожиданное и аномальное потепление придет в Москву

В последние выходные октября в Москву придет аномальное тепло! Так как обычно в то время уже падают первые хлопья снега, но это не будет. Будет облачная с временными додями плюсовая погода.

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В среду, 26 октября, днем +5… +7 градусов, облачно, с прояснениями, небольшой дождь.

В ночь на четверг уже без заморозков, +2… +4 градуса, днем +6… +8, серо и дождливо.

В конце недели Московская область окажется в теплом секторе циклона, объясняют синоптики «Фобос». В пятницу и субботу потеплеет до плюс 10 градусов днем и до +6… +7 по ночам.

В воскресенье, 30 октября, днем +12… +13 градусов, и даже ночью плюс 10. Такая погода на 6–7 градусов теплее климатической нормы. Осень как будто вернется на месяц назад, в конец сентября — начало октября.

В понедельник, 31 октября, Гидрометцентр обещает и вовсе идеальный день: +10 градусов и солнце.