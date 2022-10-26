Все о шенгене: цена, почему отказывают в визе, и сколько времени занимает ее получение

Полтора месяца назад Евросоюз приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. После этого граждане РФ начали получать шенгенские визы на общих условиях Визового кодекса ЕС.

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Согласно им, сумма визового сбора для взрослых составила 80 евро, для детей 6-12 лет — 40 евро. Срок рассмотрения заявления достиг 15 дней, в отдельных случаях с необходимостью дополнительных документов — до 45 дней.

Получение срочной визы стало невозможным, а одобрение многократного и «длинного» шенгена усложнилось.

Эксперты туроператора «Русский Экспресс» отметили, что по факту значительного изменения сроков рассмотрения документов на визу не произошло. Сейчас ее оформление занимает порядка двух с половиной недель.

По информации atorus.ru, случаев, когда россиянам делали шенген в течение 45 дней, за минувшие полтора месяца не было.