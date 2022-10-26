Все о шенгене: цена, почему отказывают в визе, и сколько времени занимает ее получение

Полтора месяца назад Евросоюз приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. После этого граждане РФ начали получать шенгенские визы на общих условиях Визового кодекса ЕС.
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Согласно им, сумма визового сбора для взрослых составила 80 евро, для детей 6-12 лет — 40 евро. Срок рассмотрения заявления достиг 15 дней, в отдельных случаях с необходимостью дополнительных документов — до 45 дней.
Получение срочной визы стало невозможным, а одобрение многократного и «длинного» шенгена усложнилось.
Эксперты туроператора «Русский Экспресс» отметили, что по факту значительного изменения сроков рассмотрения документов на визу не произошло. Сейчас ее оформление занимает порядка двух с половиной недель.
По информации atorus.ru, случаев, когда россиянам делали шенген в течение 45 дней, за минувшие полтора месяца не было.
Согласно статистике, оформление визы во Францию занимает приблизительно полторы недели, в Грецию — до пятнадцати рабочий дней, а в Испанию, Италию, Австрию и Венгрию — около трех недель.
Таким образом, россияне еще могут успеть оформить шенген до Нового года, однако документы стоит подать в ближайшее время.
Что касается отказов в получении визы, наиболее часто они происходят из-за того, что на банковских счетах заявителя находится недостаточная сумма средств. На этом фоне туроператоры советуют прилагать к пакету документов справку о наличии на счету не менее трехсот тысяч рублей.