Продаются в любом «Магните» и «Пятерочке»: Роскачество назвало лучшие спагетти

В Роскачестве провели исследование одних из самых популярных макаронных изделий — спагетти. Эксперты проверили изделия 21 бренда по параметрам качества, безопасности и достоверности маркировки.

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Всего два экземпляра не прошли лабораторные испытания: «Седьмой континент» и Granmulino. Спагетти этих марок не смогли соответствовать заявленному на упаковке ГОСТу по показателю сухого вещества.

Наилучший результат показали макароны производителей «Шебекинские», 3 GLOCKEN, Barilla, De Cecco, Federici, Fine Life, HORECA Select и MAKFA. Всероссийский Знак качества получила торговая марка «Шебекинские».

Все остальные товары тоже были признаны качественными и безопасными («Дон Густо», Olliani, Bio Granoro, Maltagliati, Grand di Pasta, «Лента», Pasta Zara, Baisad, La Molisana и «Роллтон»). Они лишь немного уступили восьмерке лучших.