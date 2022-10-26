Стало известно, куда можно поехать на ноябрьские праздники всего за 1,5 тысячи рублей

Совсем скоро наступят ноябрьские праздники, и россияне уже готовы отправиться в путешествие. Среди самых популярных направлений, куда можно двинуться на поезде, — Минск. Почти половина всех билетов продана именно в этот город.

Больше других полюбили минское направление жители Москвы и Петербурга. Кроме Минска, туристы часто посещают и другие белорусские города — Витебск, Могилев, Гомель.

Если говорить о поездках внутри страны, то высоким спросом пользуются билеты на поезд из Москвы в Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Казань, Нижний Новгород. При этом средняя стоимость билета по России составляет 2669 рублей, тогда как билет за границу обойдется уже дороже — 3266 рублей в среднем.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

1500 рублей и меньше — именно такой суммы достаточно, чтобы купить билет в Калугу, Иваново, Ростов Великий, Тулу, Смоленск, Псков и другие российские города, сообщает телеканал «360».