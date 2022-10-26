Куда можно полететь на Новый год вдвоем за 7,3 тысячи рублей

Еще не поздно купить новогодние туры – причем не только в живописные регионы России, но и в другие страны. Это может оказаться доступным даже тем, кто не считает уровень своих доходов высоким. Туроператоры предлагают вполне бюджетные варианты: цены стартуют от 7,3 тысяч рублей на двоих.

Зимние праздники можно провести, например, в Абхазии. Четыре дня вдвоем в трехзвездочном отеле в Сухуми обойдутся всего в 7,3 тысячи рублей, причем с завтраками. Есть и шестидневные путевки на новогодние праздники за 18 тысяч рублей – тоже на двоих (сюда не включена стоимость перелета).

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Пять дней с трансфером и завтраками обойдется в 50 тысяч. Чуть дороже – 58 тысяч – стоит путевка на двоих вместе с перелетом и праздничным банкетом, именно такую информацию от Ассоциации туроператоров представляет издание «РИА ФАН».