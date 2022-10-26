Срочно продавайте недвижимость: эксперт озвучил неприятные новости о считаных днях

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Все сделки желательно завершить до начала 2023 года, поскольку позже это будет сделать сложно.

«Я обращаюсь ко всем продавцам недвижимости: у вас осталось два месяца до конца года — ноябрь, декабрь, чтобы скорректировать цены и оформить сделки», — обратился к коллегам-риелторам Барсуков.

По словам эксперта, в январе и феврале люди обычно отдыхают, празднуют, отправляются в путешествия, но никак не озабочены покупкой квадратных метров. В общем, гиблый сезон по всем фронтам. И вряд ли в этом году ситуация изменится.

Источник: радио «Говорит Москва»