Эксперты Роскачества выяснили, что женские прокладки известного бренда могут вызвать дисбактериоз

Покупая гигиенические прокладки, многие женщины и не подозревают, что помимо защиты в «критические» дни могут получить в качестве «бонуса» еще и проблемы со здоровьем.
Эксперты Роскачества проверили несколько популярных марок женских прокладок и выяснили, что прокладки с крылышками, выпускаемые под брендом Libresse, являются потенциально небезопасными.
В образце, который был приобретен в Москве, не нашли ни золотистого стафилококка, ни кишечной палочки, ни вредных веществ вроде формальдегида. Но при этом в нем обнаружили плесневые грибы, способные вызвать у женщины дисбактериоз.
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Кроме того, эти прокладки имели повышенный уровень изменения pH, а щелочная среда способна вызвать у женщин изменения в микрофлоре.
Официальный сайт ведомства сообщил, что информация о нарушениях, выявленных во время экспертизы прокладок Libresse, уже передана в органы, осуществляющие государственный контроль (надзор).