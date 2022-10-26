Эксперты Роскачества выяснили, что женские прокладки известного бренда могут вызвать дисбактериоз

Покупая гигиенические прокладки, многие женщины и не подозревают, что помимо защиты в «критические» дни могут получить в качестве «бонуса» еще и проблемы со здоровьем.

Эксперты Роскачества проверили несколько популярных марок женских прокладок и выяснили, что прокладки с крылышками, выпускаемые под брендом Libresse, являются потенциально небезопасными.

В образце, который был приобретен в Москве, не нашли ни золотистого стафилококка, ни кишечной палочки, ни вредных веществ вроде формальдегида. Но при этом в нем обнаружили плесневые грибы, способные вызвать у женщины дисбактериоз.

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