Inditex уже продает бизнес: Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius откроются под новыми названиями весной

Компания достигла соглашения о продаже своего бизнеса в РФ группе Daher, которая владеет значительными активами в сфере дистрибуции и недвижимости. Решение позволит сохранить значительную часть рабочих мест, Daher group также получат большую часть помещений, которые до сих пор занимали магазины. Там откроют магазины под новым брендом.

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При этом, если в будущем возникнут условия, которые позволят Inditex вернуться на рынок РФ, соглашение предусматривает возможность сотрудничества между компаниями через договор франчайзинга. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Ранее стало известно, что другая ливанская компания — Azadea — приобрела бренд Zara и планирует открыть первые четыре магазина в Москве.

Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius могут открыться уже весной 2023 года после ребрендинга, об этом стало известно Forbes. При этом с российского рынка полностью уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home.