Inditex уже продает бизнес: Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius откроются под новыми названиями весной

В России опустели многие торговые центры. Зарубежные компании в этом году стали спешно покидать рынок. Одни бизнесмены свернули свою деятельность на территории России, а другие продали свои кофейни и магазины. Так, McDonald’s теперь называется «Вкусно — и точка». Тимати выкупил Starbucks и переименовал в Stars Coffee.
На этот раз многие бурно обсуждают то, что Zara и другие магазины испанской компании останутся в России. По некоторым данным, новое название будет «Новая мода». Однако пока официально испанская компания Inditex подтвердила, что продает свой бизнес ливанскому Daher Holding.
Компания достигла соглашения о продаже своего бизнеса в РФ группе Daher, которая владеет значительными активами в сфере дистрибуции и недвижимости. Решение позволит сохранить значительную часть рабочих мест, Daher group также получат большую часть помещений, которые до сих пор занимали магазины. Там откроют магазины под новым брендом.
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При этом, если в будущем возникнут условия, которые позволят Inditex вернуться на рынок РФ, соглашение предусматривает возможность сотрудничества между компаниями через договор франчайзинга. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Ранее стало известно, что другая ливанская компания — Azadea — приобрела бренд Zara и планирует открыть первые четыре магазина в Москве.
Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius могут открыться уже весной 2023 года после ребрендинга, об этом стало известно Forbes. При этом с российского рынка полностью уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home.