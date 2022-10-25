С ТЦ в Химках снимают вывеску IKEA

Шведская компания IKEA больше полугода назад объявила о своем уходе из России на фоне событий, происходящих в мире.

Но только сейчас начались демонтажи вывесок с ТЦ. Так, в этот вторник вывеску IKEA сняли с магазина компании в городе Химки Московской области.

Он был открыт одним из первых в России в 2020 году и просуществовал больше двадцати лет.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, на днях стало известно, что российские бизнесмены готовы выкупить заводы IKEA в России. На этой неделе представители бизнес-сообщества уже осматривали территории. Имена желающих стать собственниками производств, пока еще принадлежащих шведской компании IKEA, пока держатся в секрете.