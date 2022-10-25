Без пестицидов и ГМО! В Роскачестве назвали лучшие макароны «перья»

В Роскачестве провели исследование одних из самых покупаемых макаронных изделий — «перьев». Эксперты проверили изделия 21 бренда по параметрам качества, безопасности и достоверности маркировки.

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Лидерами исследования стали товары под названиями: «Итальянские», Barilla, «Роллтон» и La Molisana. В них не было обнаружено тяжелых металлов, микотоксинов, пестицидов и ГМО, а микробиологические показатели соответствовали установленным требованиям.

Лабораторные опыты показали, что эти продукты были произведены из муки твердых сортов пшеницы. В них не выявили заражения вредителями и металломагнитные примеси.

Все изделия соответствовали обязательным требованиям законодательства, однако Знаком качества, согласно завышенным критериям Роскачества, были награждены только макароны «Итальянские».