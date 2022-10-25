«Постепенно смещается»: синоптик объяснил позднее появление снега в Москве

Устойчивый снежный покров в этом году в Москве сформируется на две недели позже, чем это было 70 лет назад, из-за глобального потепления. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что в среднем в московском регионе он появляется в начале декабря.

«Поскольку климатическое потепление сказывается на всех факторах метеорологических и климатических. Дата устойчивого снежного покрова сместилась больше чем на две недели за последние 70 лет. Если еще в середине прошлого века устойчивый снежный покров формировался в середине ноября, то постепенно он смещается — сейчас в первых числах декабря», — уточнил синоптик в интервью «Говорит Москва».

Ранее эксперты назвали девять российских городов, где легче всего пережить холода.

Так, наиболее привлекательным городом для «зимовки» оказался Сочи (52%).

Город выбирают из-за теплого климата (74%), хорошей погоды (70%). В тройке городов для переезда на зиму также оказались Краснодар (28%) и Санкт-Петербург (14%).

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