«Спрос может быть низким»: аналитик спрогнозировал курс доллара в 2023 году

К концу 2022 года курс доллара может достигнуть 65-70 рублей и 75,2-82,71 рубля в следующем году. Об этом рассказал финансовый аналитик Владимир Сагалаев. На сегодняшний день российский рубль обесценился примерно до 61 рубля за $1.

«Главным драйвером курса рубля по-прежнему является соотношение спроса и предложения валют, состояние экономик стран. По мере того, как западные санкции не позволяют РФ в полной мере импортировать западные товары, это привело к рекордно высокому положительному сальдо торгового баланса в стране в первой половине», - рассказал аналитик «Известиям».

Сагалаев напомнил, что банки ввели высокие комиссии и ограничения по валютам «недружественных» стран. Это привело к уменьшению спроса на доллар. Эксперт предположил, что, если ничего не изменится, то спрос на доллар в следующем году останется таким же низким, а рубль будет укрепляться.

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