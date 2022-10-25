«Появляются опасные яды»: эксперт предупредил об опасности тефлоновой посуды

Использование поврежденной тефлоновой посуды может привести к онкологии. Об этом рассказал шеф-повар и член ассоциации поваров России Анатолий Крюков. Эксперт рассказал, что причина тому - скрытый под покрытием алюминий. Поврежденная посуда нагревается, и появляются опасные яды. При частом использовании существует риск заболеть раком.

«Обычно тефлоновое покрытие состоит из полимеров — либо резина, либо гранитная крошка. Если говорить об алюминии — на нем нельзя готовить продукты, содержащие кислоты, так как, вступая при нагревании в реакции, поверхность и продукты образуют сильнейшие яды», — отметил Крюков в интервью с NEWS.ru.

Эксперт посоветовал выкинуть тефлоновую посуду в том случае, если на ней обнаружена хоть одна царапина. Чтобы защитить посуду от дефектов, Крюков посоветовал избегать резких перепадов температур.

«Если сильно раскалили, то дайте ей постоять остыть, никакой воды и льда», — посоветовал эксперт.

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