«Продукты питания всегда в цене. Хорошо бы сделать склад»: какой совет дали россиянам

Россиянам нужно готовиться к серьезному финансовому кризису и обесцениванию рубля. Об этом заявил финансовый консультант и эксперт по высокорискованному инвестированию Дмитрий Мазанов. Он рассказал, как скажется введение военного положения в ряде регионов России на вкладчиках, что будет со сбережениями граждан и куда можно вложить свои денежные средства.

По мнению Мазанова, риск конфискации вкладов в нынешней ситуации практически равен нулю. Государство не пойдет на такой рискованный шаг.

А предложить гражданам купить государственные облигации вполне могут. Этот способ сбора средств испытан и не раз еще с советских времен.

«Если у вас еще нет дачи, то вместо покупки золота лучше купите. Продукты питания всегда в цене. Хорошо бы сделать склад. Можно в гараже или на той же даче. В идеале — бункер со всем необходимым. Общий совет для всех — не занимайтесь оптимизацией, создавайте избыток. Старайтесь от любого дохода сразу откладывать 10-20% и покупать продукты питания с длительным хранением», — посоветовал Дмитрий Мазанов.

Однако, как удалось выяснить редакции Bankiros.ru, ранее эксперт был создателем финансовой пирамиды и даже отсидел за это шесть лет.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».