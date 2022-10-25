Продается в любом «Магните»! Роскачество назвало лучшие тушки цыплят-бройлеров

Специалисты Роскачества провели проверку производителей куриного мяса. Для этого эксперты закупили в магазинах 20 товаров разных производителей.

Лучшие результаты в ходе лабораторных исследований показали три марки: «Приосколье», «Челны-Бройлер» и «Ярославский Бройлер (Халяль).

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Тушки цыплят этих компаний были признаны высококачественными. Они соответствовали не только обязательным требованиям законодательства, но и повышенным стандартам Роскачества.

В них не были нарушены микробиологические показатели (бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, листерии, КМАФАнМ) и отсутствовало превышение содержания ветеринарных препаратов (антибиотиков разных групп).

Вся продукция была свежей, с оптимальным соотношением белка и жира.

Также высокие оценки экспертов получили тушки цыплят-бройлеров производителей: «Аль Сафа Хафа», «ВкуссВилл», «Каждый день», «Куриное царство», «Павловская курочка» и «Первая свежесть».