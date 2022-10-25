Молоко и рыба доступны теперь не всем

Новости о том, что в России собраны рекордные урожаи и достигнуты успехи в сельском хозяйстве и рыбном промысле, не вызывают эйфории: практически всем россиянам приходится урезать расходы на питание из-за ухудшившегося материального положения.

Например, если еще недавно рыба и кисломолочные продукты были доступны в общем-то всем, то теперь это не так. По данным Министерства здравоохранения, наши соотечественники стали потреблять намного меньше рыбы и «молочки».

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Вместо натуральных продуктов теперь предпочитают более дешевые с искусственными заменителями, которые не только не полезны, но и вредны для организма. Да, молока сейчас производится больше, чем раньше, но творог, йогурт и сметана стали еще дороже, сообщает издание Аrgumenti.ru.