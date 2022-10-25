В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

Во вторник, 25 октября, СМИ сообщили о серьезном сбое в работе WhatsApp. Сначала пользователи пожаловались на то, что не могут отправлять и получать сообщения, а затем многие и вовсе лишились возможности подключения к мессенджеру.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

По данным сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector, в службу поддержки приложения поступили тысячи заявок от пользователей из разных стран.

Официальную причину глобального сбоя пока не раскрыли. В компании Meta*, которой принадлежит WhatsApp, уже работают над устранением проблем.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.