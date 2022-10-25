Стало известно, какое наказание ждет экоактивистов, испортивших картины Ван Гога и Моне

В последнее время участились случаи вандализма: экологические активисты дерзко пытаются испортить шедевры мировой живописи, заливая то супом, то картофельным пюре картины в музеях. Уже пострадали «Подсолнухи» Ван Гога и «Стог сена» Клода Моне, а также другие произведения искусства.
Многих волнует вопрос: неужели эти вандалы отделаются легким наказанием? К сожалению, это так. Адвокат Мария Ярмуш объяснила: молодых людей может ожидать всего лишь денежный штраф.
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«Экоактивисты не испортили холсты, а просто нарушили общественный порядок, испачкав стекло картин. Это мелкое хулиганство, которое в российском уголовном праве относится к административным правонарушениям. Наказание — штраф до двух тысяч рублей или 15 суток ареста. Европейский суд может выписать штраф от 100 до 500 евро», - приводит слова эксперта телеканал «360».