Стало известно, какое наказание ждет экоактивистов, испортивших картины Ван Гога и Моне

Винсент Ван Гог. Фото: Global Look Press

Винсент Ван Гог. Фото: Global Look Press

По мнению адвоката, наказание за вандализм не будет слишком жестким.

В последнее время участились случаи вандализма: экологические активисты дерзко пытаются испортить шедевры мировой живописи, заливая то супом, то картофельным пюре картины в музеях. Уже пострадали «Подсолнухи» Ван Гога и «Стог сена» Клода Моне, а также другие произведения искусства.

Многих волнует вопрос: неужели эти вандалы отделаются легким наказанием? К сожалению, это так. Адвокат Мария Ярмуш объяснила: молодых людей может ожидать всего лишь денежный штраф.

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«Экоактивисты не испортили холсты, а просто нарушили общественный порядок, испачкав стекло картин. Это мелкое хулиганство, которое в российском уголовном праве относится к административным правонарушениям. Наказание — штраф до двух тысяч рублей или 15 суток ареста. Европейский суд может выписать штраф от 100 до 500 евро», - приводит слова эксперта телеканал «360».

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