Стало известно, какое наказание ждет экоактивистов, испортивших картины Ван Гога и Моне

В последнее время участились случаи вандализма: экологические активисты дерзко пытаются испортить шедевры мировой живописи, заливая то супом, то картофельным пюре картины в музеях. Уже пострадали «Подсолнухи» Ван Гога и «Стог сена» Клода Моне, а также другие произведения искусства.

Многих волнует вопрос: неужели эти вандалы отделаются легким наказанием? К сожалению, это так. Адвокат Мария Ярмуш объяснила: молодых людей может ожидать всего лишь денежный штраф.

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