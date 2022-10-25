Не только упаковщик подарков: подработки перед Новым годом

Московские компании открыли дополнительные вакансии: приближается Новый год, нужны сотрудники, причем не только для того, чтобы украшать витрины. Среди самых востребованных должностей – упаковщик подарков. Особые навыки не нужны, зато платят ежедневно – до 2000 рублей за смену, часто обеспечивая еще и горячими обедами.

Требуются художники для росписи елочных шаров: им платят от 30 до 60 тысяч в месяц. Найдется работа и для сварщиков, которые имеют навыки сборки и установки праздничных конструкций.

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Электротехники нужны не меньше: без них не наладить новогоднее освещение фасадов. Наконец, большие возможности открываются для бариста и гардеробщиков: их приглашают работать в рестораны и загородные СПА-отели, сообщает издание «РИАМО».