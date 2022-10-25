Не ешьте эту гадость! Роскачество назвало худшую курицу, напичканную антибиотиками

Эксперты Роскачества провели проверку производителей куриного мяса, о качестве которого в последние годы ходит много слухов. Потребители переживают, что цыплят могут обкалывать антибиотиками и гормонами для роста, а тушки обрабатывать вредным для здоровья хлором.

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Специалисты закупили в магазинах 20 товаров разных производителей. 19 из них оказались высокого качества. В них не было найдено нарушения микробиологических показателей, а также антибиотиков групп нитрофуранов и хинолонов.

Не прошел проверку всего один образец: курица марки «Чамзинка». В ней было выявлено критическое содержание антибиотиков тетрациклиновой группы. На коже тушки имелись многочисленные ссадины и кровоподтеки.

Эксперты передали результаты поверки в соответствующие надзорные органы.