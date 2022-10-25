Россия объявила о смене денег: реформа несет серьезные проблемы

Россия объявила о выпуске новых купюр: сторублевые банкноты уже произведены и испытаны в тестовом режиме, также планируется пустить в оборот бумаги в 1000 и 5000 рублей (в 2023-м году), 500 рублей (в 2024-м году), а также 10 и 50 рублей (в 2025-м году), пишет КП.

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Однако с реализацией проекта возникла проблема – новые банкноты не желают принимать российские банкоматы. Из-за санкций оборудование не смогли обновить вовремя, а старые аппараты не распознают новые банкноты как настоящие деньги.

В итоге реформа сдвигается примерно на год или даже больше. За этот период на территории РФ постараются заменить банкоматы и их комплектующие на импортированные из дружественных стран.