Дефолту быть: эксперты объявили россиянам об экономической беде

Россияне давно не переживали столь тревожных времен, все, к чему они привыкли - теперь под глубоким вопросом. К чему вывезет экономика страны - тоже не понятно. Не удивительно, что на фоне тревожных геополитических событий все чаще стали говорить о возможном дефолте.

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И, как оказалось, эти разговоры не беспочвенны - дефолт произойдет. Но только в ряде российских компаний, полагают аналитики.

Больше двух десятков отечественных предприятий объявят о дефолте по облигациям в течение оставшегося года, ссылаясь на экспертное мнение заявляет «Эксперт РА».

В настоящее время - в зоне риска находятся предприниматели, которые работают с высокодоходными облигациями с процентами по купонам выше ключевой ставки Банка России (минимум на 5 п.п.)

По данным источника, в 2022 году уже произошло около 200 дефолтных событий среди российских компаний, так что явление это, увы, не новое.