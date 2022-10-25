Всем, у кого вклады! Государство готовит серьезные изменения

Госдума готовит серьезные изменения, которые касаются накоплений россиян. Все, кто держит деньги на вкладах, должны быть в курсе грядущего.

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Речь идет о страховании вкладов, которые на сегодня в случае неурядиц возмещаются на 1,4 млн рублей. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что готов законопроект, предусматривающий повышение страховки до 3 млн рублей, то есть более чем в два раза, сообщает сайт Konkurent.

Отметим, что повысить потолок страхования банковских вкладов предлагают давно. Эту идею ранее поддержала и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.