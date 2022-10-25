Пенсия станет меньше: неприятную новость преподнесли пожилым людям

Юрист Ирина Сивакова преподнесла российским пенсионерам неприятную новость. Оказывается, стаж работы до 2002 года способен сыграть злую шутку.
Многие люди наивно полагают, что чем больший стаж засчитает Пенсионный фонд России, тем больше будет выплата от государства, однако это не так.
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Есть периоды, которые могут привести к обратному эффекту при их учете. То есть пенсия станет меньше. К этому «черному» времени относится обучение до 2002 года. После этого года учебу прекратили засчитывать в пенсионный стаж. Но если сделать попытку включить в стаж периоды учебы, которые пришлись на время до изменения пенсионного законодательства, то тогда и пенсию придется рассчитать по прежним правилам.
Итог – расчетный размер страховой выплаты по возрасту ограничат до 555,96 рублей.
Точно так же обстоит дело с периодом ухода за ребенком до 2002 года. Он тоже рассчитывается иначе, чем сейчас. Его включают в стаж, одновременно вычитая 1,5 года, заменяя их баллами.
Итог – снижается коэффициент стажа и, соответственно, размер пенсии, предупредила Ирина Сивакова.
Источник: primpress.ru.