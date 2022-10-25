Пенсия станет меньше: неприятную новость преподнесли пожилым людям

Есть периоды, которые могут привести к обратному эффекту при их учете. То есть пенсия станет меньше. К этому «черному» времени относится обучение до 2002 года. После этого года учебу прекратили засчитывать в пенсионный стаж. Но если сделать попытку включить в стаж периоды учебы, которые пришлись на время до изменения пенсионного законодательства, то тогда и пенсию придется рассчитать по прежним правилам.