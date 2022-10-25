Пенсии повысят уже с 1 ноября: кому и на сколько

С 1 ноября у российских пенсионеров произойдет увеличение пенсий. Но повышение затронет пять категорий получателей. Рассказываем, у кого и на сколько подрастут доходы.

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Во-первых, в пределах 30-50% обещают рост пенсий тем, кто трудился на Крайнем Севере. Обязательное условие – из общего стажа 25 лет (20 лет для женщин) должно быть отработано не менее 15 лет на самом Севере, либо 20 лет – в районах, приравненных к нему.

Во-вторых, подрастут пенсии у работников угольной промышленности – шахтеров, машинистов, специалистов горноспасательных частей, электрослесарей. Здесь нюанс – доплат сделают, если ранее было подано соответствующее заявление об этом в период с 1 июля по 30 сентября. Размер выплат будет устанавливаться индивидуально. https://www.mk.ru/economics/2022/10/23/nazvany-pyat-kategoriy-pensionerov-kotorym-povysyat-vyplaty-s-1-noyabrya.html