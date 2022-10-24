Уже в 2023 году вступит в силу: в России утвердили новые правила проверки водителей на алкоголь

В правилах дорожного движения каждый год появляются новые пункты. Недавно ГИБДД начала ловить нарушителей с помощью квадрокоптеров. Так следят за теми, кто выезжает на встречную полосу. А с помощью камер выявляют тех, кто не пристегивает ремни безопасности, выкидывает мусор из машины и даже заклеивает буквы или цифры на госномере.
А теперь правительство утвердило новые правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения, соответствующий документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.
Теперь замеры можно проводить только в присутствии двух понятых либо с видеофиксацией. Основаниями для проверки могут быть запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или несоответствующее обстановке поведение.
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Если прибор покажет более 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха и водитель откажется признавать результаты освидетельствования, его доставят в медучреждение.
Аналогичное решение будет принято в случае, если прибор не выявит превышения нормы, но у инспекторов будут достаточные основания полагать, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Постановление вступит в силу с 1 марта 2023 года на шесть лет.