Уже в 2023 году вступит в силу: в России утвердили новые правила проверки водителей на алкоголь

Теперь замеры можно проводить только в присутствии двух понятых либо с видеофиксацией. Основаниями для проверки могут быть запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или несоответствующее обстановке поведение.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Если прибор покажет более 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха и водитель откажется признавать результаты освидетельствования, его доставят в медучреждение.

Аналогичное решение будет принято в случае, если прибор не выявит превышения нормы, но у инспекторов будут достаточные основания полагать, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Постановление вступит в силу с 1 марта 2023 года на шесть лет.