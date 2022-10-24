Антон Красовский записал новое обращение: «Я дурак! Я не просто перешел границы. Я не намеренно их стер!»

«Есть обращение и последнее слово, когда суд дает сказать тебе что-то в свое оправдание, защиту. Позволяет объяснить, ну для чего ты все это сделал. Я говорю это слово не на суде государства, но на суде людей. Мне действительно нужно объясниться. Я не буду говорить про контекст высказывания, про обстоятельства – это все совершенно неважно. Я дурак! Я не просто перешел границы. Я не намеренно их стер! Границы между правым делом и злом. Границы между чистым злом и возмездием между нами и ними. Я несколько раз был на Донбассе, в Херсоне, Запорожье. Я видел голодных страдающих детей. Я не мог толком им помочь: печенье, йогурт, деньги и все», – заявил он.

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Красовский признался, что чувствует вину, что вспоминает погибших детей. Он отметил, что мечтает, чтобы дети не погибали.

«Я никому не желаю смерти. Я сижу в эфире десятки раз и меня раз от раза заносит туда, где сидит бес на одном из моих плеч, как писал Достоевский. А чья жизнь важнее, нужнее, правильнее? Я идиот! Нет таких жизней. Я не прошу меня простить, я прошу меня понять, дурака понять. Я виноват перед своими друзьями, товарищами, коллективом. Я виноват перед всеми матерями, которые в ужасе прочитали этот текст. И вину я понесу с собой. Она будет в моих снах и печалях всю мою оставшуюся жизнь… Я не уверен, что смогу ее искупить», – добавил Антон.

Он добавил, что никогда себя не простит за те сказанные на эмоциях слова.