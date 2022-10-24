«Причин много»: эксперты рассказали, почему телефоны могут быстро разряжаться

Эксперт Кирилл Ситнов рассказал, почему смартфон может разряжаться подозрительно быстро.

При покупке мобильного телефона заряда аппарата очень часто хватает на несколько дней или даже на неделю. Однако спустя некоторое время пользователи могут заметить, что заряд начинает быстро расходоваться, а телефон выключается в самый неподходящий момент. Эксперт рассказал, что этому может быть множество причин.

«Возможно, некоторые программы не позволяют уходить смартфону в глубокий сон, зачастую подобным грешат мессенджеры и приложения соцсетей. Для обновления софт может постоянно запрашивать доступ к интернету, навигации, сотовой связи», — подчеркнул Ситнов в интервью для «7Дней».

Он посоветовал чаще чистить память приложений, работающих в фоновом режиме. А также удалять те, которыми человек активно не пользуется, проверять в настройках смартфона, к каким функциям имеют доступ те или иные программы.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

В свою очередь, еще один эксперт, Тимофей Мелихов, считает, что еще одной причиной снижения емкости аккумулятора может быть его технический износ. Чтобы проверить это, нужно вынуть батарею.