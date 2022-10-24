Роскачество: благодаря импортозамещению производство игристых вин в России выросло на 27%

Россияне, которые уже сейчас начинают готовиться к Новому году и закупают атрибуты праздника по списку, смело могут оставить пункт «шампанское» на декабрь. Как уверяет Роскачество, в нашей стране производится достаточное количество игристых вин и никакого дефицита в конце года не ожидается.

По данным ведомства, западные санкции оказали большую поддержку отечественным производителям — в рамках политики импортозамещения они начали наращивать производство, в итоге увеличились и его объемы, и ассортимент продукции.

За девять месяцев 2022 года в РФ было произведено уже 94,15 млн литров игристых вин, что на 27% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом их ассортимент расширился на 172 наименования. В Роскачестве отмечают, что в прошлые годы такого не наблюдалось.

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