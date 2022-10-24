Новая «фишка»: как покупать на Wildberries товары за копейки

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью Надежде Стрелец рассказала о «фишке» компании, о которой, возможно, многие из вас не знают.

Дело в том, что компаниям-новичкам сложно продвинуть свои товары на первых этапах. И для того, чтобы их робот повысил в рекомендациях, — им необходимо снизить стоимость своих товаров ниже всех остальных конкурентов.

А система работает так: выше всех поднимаются объявления либо с самыми низкими ценами, либо с самым большим количеством отзывов.

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Покупатель может легко воспользоваться возможностью. Дешево — не значит плохо. Если вы увидели уж очень низкую цену, то, скорее всего, это новая компания так зарабатывает себе очки. Скорее покупайте. Через месяц этот товар, возможно, будет дороже в несколько раз.