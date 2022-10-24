Срочно откажитесь от любых денежных операций! Лучше дождаться ноября — мнение эксперта

С 25 октября по 8 ноября жители Земли будут наблюдать так называемый «коридор затмений». Вначале произойдет солнечное, а в конце — лунное.

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Астролог Ксения Шахова рассказала корреспондентам 5-tv.ru, что в этот период необходимо отказаться от любых зависимых отношений с деньгами.

Не стоит в это время завязывать какие-то кредитные истории, брать ипотеку, начинать какие-то дела в суде, связанные с финансами, требовать алименты или решать проблемы с наследством и так далее.