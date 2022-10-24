Стабильности нет: что нас всех ждет в ближайшие полтора месяца, рассказали синоптики

Осенний пейзаж

Осенний пейзаж. Фото: Global Look Press

Специалисты спрогнозировали, какими будут конец осени и начало зимы.

Специалисты Гидрометцентра России предупредили, что в ближайшие полтора месяца не стоит ждать от природы стабильности.

В период, который синоптики называют предзимьем, погода всегда переменчива и горазда на сюрпризы.

«В период предзимья, а оно будет длиться еще полтора месяца, до середины декабря, погода будет очень переменчивая. Идет перестройка циркуляции», — сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Синоптик добавил, что в период предзимья теплые дни будут чередоваться с холодными, облачные — со светлыми, дождливые — с сухими. Стабилизируется погода только к середине декабря.

По материалам ТАСС

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