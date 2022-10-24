Российские банкоматы массово начнут «выплевывать» купюры: техника оказалась не готова к работе

Новые сторублевые купюры российские банкоматы массово будут «выплевывать» при попытке внести их на счет, либо совершить какой-либо платеж.

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Оказалось, что на территории РФ лишь 20% банкоматов способны принять выпущенные деньги, сообщают «Известия» со ссылкой на вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова.

Чтобы решить проблему и потребуется примерно 2 года. Как уточняет эксперт, ситуация возникла из-за западных санкций. Поскольку Россия использует импортные аппараты, модернизировать их или заменить в настоящее время невозможно. В настоящий момент планируется произвести замену банкоматов, поставленных из дружественных стран.

Отметим, что Центробанк не считает это серьезной проблемой. Там заявили, что новые купюры пустят в оборот по мере готовности банковской инфраструктуры.