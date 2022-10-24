Самую дорогую картину Моне облили картофельным пюре

В немецком городе Потсдаме жертвой экоактивистов стала самая дорогая картина Клода Моне. Полотно «Стог сена», которое оценивается в 110 миллионов долларов, было залито жидким картофельным пюре.

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Это сделали участники экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение»). Свой поступок они объяснили в соцсетях.