Самую дорогую картину Моне облили картофельным пюре

В немецком городе Потсдаме жертвой экоактивистов стала самая дорогая картина Клода Моне. Полотно «Стог сена», которое оценивается в 110 миллионов долларов, было залито жидким картофельным пюре.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Это сделали участники экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение»). Свой поступок они объяснили в соцсетях.
«Что дороже для всех — искусство или жизнь? Моне любил природу и запечатлел ее хрупкую красоту в своих работах. Почему многие больше боятся порчи одного из этих образов, чем разрушения самого нашего мира?» — цитирует сообщение активистов-вандалов телеканал «360».