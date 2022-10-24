Официально: Минфин заявил, что рубль перестанет укрепляться

Рубль не будет укрепляться бесконечно, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Сейчас мы видим, как рубль оптимистично повышается в цене на торгах, укрепляя свои позиции на мировом рынке. Тем не менее, бесконечно так продолжаться не может.
В интервью агентству РБК он рассказал, что в настоящий момент отечественная валюта заметно укрепляется в том числе за счет того, что участники рынка избавляются от «токсичных» долларов и евро.
Это происходит вследствие западных санкций, и чем больше государства вводят ограничений относительно России, тем выше у нее стимул выходить из валют этих стран.