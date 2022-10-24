Официально: Минфин заявил, что рубль перестанет укрепляться

В интервью агентству РБК он рассказал, что в настоящий момент отечественная валюта заметно укрепляется в том числе за счет того, что участники рынка избавляются от «токсичных» долларов и евро.

Это происходит вследствие западных санкций, и чем больше государства вводят ограничений относительно России, тем выше у нее стимул выходить из валют этих стран.