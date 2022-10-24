Нас ждет взлет цен на 25%! Стоит ли запасаться чаем и кофе?

В преддверии зимы и туманности мирового положения (с возможностью инфляции, дефицита и роста цен) некоторые россияне делают продовольственные запасы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Чай и кофе традиционно входят в список самых востребованных продуктов в нашей стране, поэтому вопрос о покупке этих напитков впрок вполне логично встает на повестке дня.
Доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова рассказала агентству «Прайм», что в цене взлетит только кофе. Эксперт предполагает, что продукт повысится в своей стоимости на 25% относительно прошлого года.
При этом дефицита кофе на мировом и отечественном рынках не предвидится. Прикладова считает, что повышение его стоимости связано с ростом цены на удобрения.
С чаем дела обстоят лучше. Эксперт убеждена, что ни дефицита, ни взлета цен на него не будет в ближайшие месяцы, пишет aif.ru.