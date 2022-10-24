Нас ждет взлет цен на 25%! Стоит ли запасаться чаем и кофе?

Чай и кофе традиционно входят в список самых востребованных продуктов в нашей стране, поэтому вопрос о покупке этих напитков впрок вполне логично встает на повестке дня.

Доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова рассказала агентству «Прайм», что в цене взлетит только кофе. Эксперт предполагает, что продукт повысится в своей стоимости на 25% относительно прошлого года.