Нас ждет взлет цен на 25%! Стоит ли запасаться чаем и кофе?

Чай дорожать в скором времени не будет.

Чай дорожать в скором времени не будет. Фото: Global Look Press

Эксперт дал свои рекомендации на этот счет.

В преддверии зимы и туманности мирового положения (с возможностью инфляции, дефицита и роста цен) некоторые россияне делают продовольственные запасы.

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Чай и кофе традиционно входят в список самых востребованных продуктов в нашей стране, поэтому вопрос о покупке этих напитков впрок вполне логично встает на повестке дня.

Доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова рассказала агентству «Прайм», что в цене взлетит только кофе. Эксперт предполагает, что продукт повысится в своей стоимости на 25% относительно прошлого года.

При этом дефицита кофе на мировом и отечественном рынках не предвидится. Прикладова считает, что повышение его стоимости связано с ростом цены на удобрения.

С чаем дела обстоят лучше. Эксперт убеждена, что ни дефицита, ни взлета цен на него не будет в ближайшие месяцы, пишет aif.ru.

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