Начнутся проблемы: какие операции по карте банк может посчитать подозрительными

Многие российские пользователи не знают, что их операции в интернет-банке могут навлечь проблемы вплоть до разбирательств с правоохранителями. Юрист Иван Соловьев предупреждает: важно знать, что их процедуры банк может посчитать как подозрительное и заблокировать дальнейшие действия с деньгами или приостановить обслуживание клиента.
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Речь идет, как правило, о денежных переводах. Однотипные и повторяющиеся перечисления сразу заметны банку и вызывают подозрение. Также привлекают внимание переводы между пользователями крупных сумм — свыше 100 тысяч рублей. Не стоит торопиться и с перекидыванием с карты на карту денег, которые только поступили на счет.
«В случае выявления подобных операций, банкам предписано принимать различные меры: от установления повышенного внимания к операциям таких клиентов — физических лиц, до принятия решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и передачи информации в контролирующие и правоохранительные органы», — рассказал «Прайму» о последствиях юрист.