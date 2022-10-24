«Сложный период, аккуратно!»: Лера Кудрявцева предупредила о неизбежном

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая пристально следит за происходящим в мире, сделала для своих подписчиков предупреждение. Звезда обозначила время, в которое каждому человеку нужно быть осторожным.

«С 24 октября по 8 ноября сложный астрологический период. Для всех. Небо во всю нас будет проверять. Аккуратно!» - предупредила звезда.

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Дело в том, что в обозначенный промежуток времени грядет так называемый коридор затмений. О нем ранее рассказывала астролог Василиса Володина. Она говорила про него: «Это период кипящих чувств, противоречий, желания довести ситуацию до абсурда, особенно у очень эмоциональных людей». В эти дни лучше не планировать важного, а выбрать тактику тишины как в эмоциях, так и в действиях, советовала эксперт.