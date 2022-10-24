Будьте бдительны! В конце октября эти два знака Зодиака ждут неприятности

В конце октября два знака Зодиака ждет в жизни черная полоса. Подробнее о ней рассказали астрологи на сайте Progorod76.ru.

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Невезение может подстерегать Стрельцов. Их эмоции подведут как на личном фронте, так и на работе. Поэтому астрологи советуют людям этого знака получше контролировать проявление чувств. А также обходите стороной ситуации, людей и предложения, которые не вызывают доверия. Также стоит отказаться от любых поездок, в особенности импульсивных.

Также в зоне риска Водолеи. Они рискуют нарваться на неприятности в дороге, поэтому им следует по возможности отложить передвижения до лучших времен. Поскольку высока вероятность поломок, задержек рейса, конфликтов. В целом неделя будет для Водолея напряженной.