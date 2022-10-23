Скоро сильно подорожают: названы продуты, которыми нужно запастись в октябре

Эксперты рассказали, какими продуктами нужно запасаться уже в этом месяце. Сейчас они стоят сущие копейки, а вот зимой цены на них взлетят нереально.

Королева российских кухонь – картошка, из которой можно сделать множество аппетитных и любимых блюд, она сытна и никогда не надоедает. Кроме того, отлично хранится весь год, практически не меняя своих органолептических свойств. Сейчас ее стоимость очень низкая, а вот зимой она может подняться в цене вдвое, а то и больше.

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Россияне отлично знают, как ее сохранить надолго, поэтому не будет лишним запастись 1-2 мешками.

Не забываем про капусту и морковь, которые очень дешево продаются в настоящий момент на рынках, и из которых можно сделать разнообразные заготовки на холодный период. Не стоит упускать из вида и пищу животного происхождения, если имеются хорошие морозильные камеры.

Бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод также в беседе с корреспондентами aif.ru посоветовал обратить внимание на капусту и свеклу, из которых можно сделать разнообразные заготовки на холодный период. Не стоит упускать из вида и пищу животного происхождения, если имеются хорошие морозильные камеры.