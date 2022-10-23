Все рассчитали, смотрите: самые выгодные дни для отпуска в 2023-м году

Оказывается, в отпуск нужно уходить не в самые теплые и приятные месяцы, а в те, где больше всего рабочих дней. Они самые выгодные, утверждает директор по персоналу сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

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Нужно учесть количество официальных праздников и выходных в выбранном месяце. И если их много, то это правильный выбор.

Например, эксперт рекомендовала следующие месяцы следующего года для отпуска: август (там рабочих дней будет 23), март и октябрь (где по 22 рабочих дня). Если вы решите пойти на отдых именно в этот период, то меньше всего потеряете в деньгах.

Ну и месяцы, в которые отдыхать не желательно: январь с 17 рабочими днями, а также февраль 2023-го года, где рабочих дней всего на 1 день больше, чем в предыдущем месяце.

«Если взять отпуск в невыгодный месяц, стоимость отработанного дня будет выше, чем такой же день по среднему заработку, а именно средний заработок учитывается при расчете отпускных. Поэтому разница в доходах будет существенная», — пояснила Санина.

Источник: «Известия».