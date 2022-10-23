Российские бизнесмены готовы выкупить заводы IKEA

Стало известно, что шведская компания IKEA, ушедшая с российского рынка несколько месяцев назад, нашла желающих купить ее заводы в нашей стране.
Как сообщается, целых пять компаний выразили желание стать собственниками территорий, где производились мебель и товары для дома.
Уже в ближайший понедельник представители IKEA начнут демонстрировать площади потенциальным покупателям.
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По словам сотрудников этих предприятий, менеджеры предупредили их о визитах будущих собственников, попросив выглядеть презентабельно и натереть до блеска оборудование, чтобы повысить привлекательность.
По материалам телеграм-канала Mash.