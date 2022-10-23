Российские бизнесмены готовы выкупить заводы IKEA

Стало известно, что шведская компания IKEA, ушедшая с российского рынка несколько месяцев назад, нашла желающих купить ее заводы в нашей стране.

Как сообщается, целых пять компаний выразили желание стать собственниками территорий, где производились мебель и товары для дома.

Уже в ближайший понедельник представители IKEA начнут демонстрировать площади потенциальным покупателям.

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