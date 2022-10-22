Разрыв между пенсиями и зарплатами в России станет вопиющим к 2025 году

Пенсии в России в ближайшие годы будут расти с опережением инфляции, но зарплаты – еще быстрее, сказано в заключении Счетной палаты на проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (единого Соцстраха) в 2023-2025 годах. Что касается коэффициента замещения, он снижается с 2017 года.

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Согласно отчету Счетной палаты, 1 января 2023 года пенсии будут проиндексированы на 4,8%, а 1 января 2024-го – еще на 4,6%. Суммарный размер индексации в 2023-2024 годах составит 20,58%, а коэффициент прогнозируемой совокупной инфляции за это время – 18,58%. По расчетам Минэкономразвития, за аналогичный период средняя зарплата по стране увеличится на 25% – до 80 тысяч рублей.

Единственным выходом видится повышение тарифа страховых взносов, но никто – ни государство, ни работодатель – сегодня на это не пойдет. Поэтому пенсионеры могут лишь сами позаботиться о своем будущем, пишет «МК».