Деньги придут раньше: Москва изменила график выплат пенсий и пособий в ноябре

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Структурные подразделения УФПС Московской области на присоединенных к Москве территориях будут проводить выплаты 3 ноября тем, кто получает пенсии или пособия четвертого числа каждого месяца.

Напомним, что недавно произошло резкое снижение безработицы в Москве и Подмосковье. Почти 15 тысяч человек нашли работу.