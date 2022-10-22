Деньги придут раньше: Москва изменила график выплат пенсий и пособий в ноябре

В России индексация пенсии проводится каждый год. Также с 26 октября на карты «Мир» будут зачисляться пять выплат. А уже с 1 января для семей с детьми и беременных женщин вводят универсальное пособие. На этот раз стало известно, что пенсионеры в Москве и Московской области получат выплаты раньше из-за 4 ноября, в который празднуется День народного единства.
Москва изменяет график выплат пенсий, пособий и других социальных выплат в ноябре. Как сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты населения столицы, структурные подразделения УФПС города будут проводить выплаты за 4 ноября на два дня раньше: 2 ноября.
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Структурные подразделения УФПС Московской области на присоединенных к Москве территориях будут проводить выплаты 3 ноября тем, кто получает пенсии или пособия четвертого числа каждого месяца.
Напомним, что недавно произошло резкое снижение безработицы в Москве и Подмосковье. Почти 15 тысяч человек нашли работу.