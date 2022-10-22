Карманы затрещат от денег: Тамара Глоба назвала счастливчика в ноябре, которому несказанно повезет

Астролог Тамара Глоба дала прогноз на ноябрь. Оказалось, что звезды приготовили одному из знаком Зодиака особенно щедрые перспективы. Речь идет о финансовом благополучии. Карманы у этого счастливчика будут практически трещать по швам от денег.

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Финансовое счастье свалится на Водолеев, обещает Глоба. Более того, практически все мечты, связанные с финансами, у него будут сбываться в последний месяц осени. Поэтому сейчас самое время сосредоточиться на главном и обозначить приоритеты, сообщает Sportkp.