По 10 тысяч: пенсионеров ждет разовая денежная выплата

Так, необходимо уточнить, выплачивают ли подобные единоразовые деньги в регионе проживания. Поскольку это поддержка пожилых, принятая местными властями. Кроме того, деньги могут получить только нуждающиеся люди. То есть если пожилой россиянин столкнулся с материальными трудностями, потерял деньги или заболел, он может рассчитывать на помощь. Нужно, повторим, написать заявление в МФЦ.

«Подобная программа действует в столичном регионе. Решение о выплате пенсионерам единовременного пособия принимают специалисты в течение десяти дней после того, как заявление было зарегистрировано в МФЦ. А размер выплаты составляет 10 тысяч рублей», - объяснил Власов сайту Primpress.